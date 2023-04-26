MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, Kayseri'de işçilerle bir araya geldi

KAYSERİ (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri milletvekili adayı İsmail Özdemir, seçim çalışmalarını sürdürdüğü Kayseri'de fabrika işçileriyle buluştu.

MHP Kayseri İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Özdemir, milletvekili adaylarıyla Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikaları ziyaret etti.

İşçilerle bir araya gelen Özdemir, Cumhur İttifakı'nın desteklenmesinin ülkenin istikbal, istiklal ve istikrarı için önemli olduğunu belirtti. Özdemir, şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'da destek çağrısı yaparken zillet ittifakının bütün bileşenlerini de desteklemeye yönelik dünya ve Türkiye kamuoyuna çağrıda bulunuyorlar. Bütün bunları yaparken bu terör örgütünün ele başlarından birisi çıktı dedi ki, 'Bize bazı ülkeler geldi, bu ülkeler seçimler boyunca neleri yapacağımızı söyledi ve biz de bunları kabul ettik.' Kabul ettikleri hususlardan bir tanesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteklenmesiymiş. Bir diğeri ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteklenmesi için eylemlerin durdurulmasıymış. İster eyleminizi durdurun ister durdurmayın, ne yaparsanız yapın ama asla aklınızdan çıkarmayın, Türk bayrağı bir gün Kandil'de, Mahmur'da, nerede terör örgütü kampı varsa hepsinde dalgalanacaktır."

Özdemir, Türkiye'ye ve Türk milletine ihanet edenlerin mutlak sondan kurtulamayacağını vurgulayarak, "İhanet ettikleri elden cezayı görmeleri muktedir ve mukadder olacaktır. Benzer şekilde bu terör örgütünün siyasi uzantısı olan HDP'nin bir milletvekili de çıktı dedi ki, '15 Mayıs sabahı Abdullah Öcalan'ı İmralı'dan çıkaracağız'. O zaman bizim de şu soruyu sormak elbette ki hakkımızdır, zillet ittifakı kendi arasında neyin pazarlığını yapmıştır? CHP, Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti, PKK terör örgütüne ve siyasi uzantılarına hangi garantiyi vermiştir? Ne yaparsanız yapın, bu milletin iradesini elbette ki aşamayacaksınız. Çok meşhur bir ata sözü var, 'Halep oradaysa arşın burada.' Buyurun, hodri meydan, bu millet size izin verecek mi, 15 Mayıs'ta bunu inşallah hep birlikte göreceğiz." ifadelerini kullandı.

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