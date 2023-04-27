Kayseri Havalimanı'nda oy verme işlemi başladı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Havalimanı'nda, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri kapsamında, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların oy verme işlemi başladı.

Adresi yurt dışına kayıtlı olan vatandaşlar, havalimanı bahçesindeki hizmet binasına yerleştirilen sandıkta oy kullanıyor.

Kayseri'nin yanı sıra yurt dışı çıkışı bulunmayan Sivas, Nevşehir, Niğde, Kırşehir ve Yozgat'tan kente gelen vatandaşlar da oy vermek için sandık başına gitti.

Sandık görevlileri, vatandaşlara nasıl oy kullanacaklarını anlattı. Okuma yazma bilmeyen ya da görme engelli vatandaşlara seçim kurulu görevlileri eşlik ediyor.

Avusturya'da yaşayan ve Kırşehir'den oy kullanmak için kente gelen Duran Saban, seçimlerin ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Döndü Sukapan da tatil için memleketi Kırşehir'de bulunduğunu, oy kullanmak amacıyla Kayseri'ye geldiğini söyledi.

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