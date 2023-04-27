Özvatan'da uçurtma festivali düzenlendi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Özvatan ilçesinde uçurtma festivali düzenlendi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün düzenlediği, kaymakamlık ve belediyenin destek verdiği festival için ilçe stadında bir araya gelen öğrenciler, rengarenk uçurtmalarını gözyüzüne uçurdu.

Etkinliğe, Kaymakam Yakup Hacısmailoğlu, Belediye Başkanı Halit Demir, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Gökhan Tiryaki ile öğrenciler katıldı.

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