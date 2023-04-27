Tomarza'da 23 Nisan etkinliği düzenlendi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Tomarza ilçesinde bir okulda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.



Olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen, Tomarza 50. Yıl İlkokulu bahçesindeki etkinlik saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Öğrencilerin şiir okudu, hazırladıkları gösterileri sunduğu etkinliği veliler de izledi.



Okul Müdürü Mustafa Saraç, programda görev alan öğrencilere ve öğretmenlere teşekkür etti.

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