Kayseri 18. Tarım Fuarı ve Türk Dünyası Akraba Toplulukları Tarım Fuarı açıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bu yıl 18'incisi düzenlenen Kayseri Tarım, Hayvancılık, Gıda Fuarı ve Türk Dünyası Akraba Toplulukları Tarım Fuarı, ziyaretçilere açıldı.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Fuar Merkezi'ndeki fuarın açılışında konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, günden güne değişen küresel şartlar sebebiyle tarımsal faaliyetlerin öneminin arttığına dikkati çekti.

Türkiye'nin de diğer ülkeler gibi iklim değişikliğinden etkilendiğini ifade eden Özdemir, "Örneğin Rusya-Ukrayna savaşında görüldüğü gibi küresel gerginlikler ve ülke politikaları münasebetiyle gıda, arz güvenliği sebebiyle de tarımsal faaliyetlerin etkilendiği ve bunun yalnızca belirli ülkelerle sınırlı kalmayıp dünya genelinde hissedildiği bir dönemi yaşıyoruz." dedi.

Çiftçiye verilecek desteklerin ve doğru yönlendirmelerin önemini vurgulayan Özdemir, kendilerini bu konuda ziyarette bulunan ve bilgilendiren ziraat odalarının başkanlarına teşekkür etti.



Üreten bir ekonomi modelini gerçekleştirme konusunda Türkiye'nin zorunluluğu bulunduğunu belirten Özdemir, şöyle devam etti:

"Bu artık seçenek olmaktan çıkmıştır. Çünkü 21. yüzyılda iki ana alanda kendi kendine yetemeyen ülkelerin küresel rekabette geri kalacağı ve hatta bu durumun milli güvenlik politikalarına da tesir edeceği açık ve nettir. Bunlardan biri kuşku yok ki savunma sanayidir. Savunma sanayinde Türkiye, yerlilik ve millilik oranını yüzde 80'lerin üzerine çıkarmayı başarmıştır. Bu anlamda dışa olan bağımlılığımız azalırken bağımsız politikalar takip etme noktasında da hükümetimizin gösterdiği kararlılık ve irade de günden güne pekişmiştir. Aynı durumun tarımsal faaliyetlerde de geçerli olacağını unutmamak lazım. Türkiye'nin tarımsal üretiminin belirli bir potansiyele sahip olduğu gerçek ancak diğer şartlar sebebiyle üretimin etkilenme ihtimalini göz önüne aldığımızda hiç kuşku yok ki tarımsal politikalar anlamında da Türkiye'nin kendi kendine yetebilen bir satha doğru ilerlemesi önem arz etmektedir."

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan da devlet tarafından çiftçilere verilen destekleri anlatarak, desteklerin süreceğini dile getirdi.



Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın ise yönetim olarak bu tür fuarların sayısının artması için tüm destekleri sağlamaya devam edeceklerini belirtti.

Atlas Fuarcılık Genel Müdürü Fevzi Atasagun da 18 yıl önce fuara 30 firmayla başladıklarını, bugün 450 firmanın fuara katıldığını belirtti.

Fuarın 30 Nisan'a kadar ziyarete açık olduğunu belirten Atasagun, çiftçilerden bunu değerlendirmelerini istedi.

Fuarda tarım ekipmanları, traktörler, tohum ve tarım ilaçları gibi ürünler yer alıyor.

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