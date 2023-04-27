Kayseri'de MSÜ sınavından tam puan alan öğrenciye İl Milli Eğitim Müdüründen tebrik

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'ndan (2023-MSÜ) 500 tam puan alan Mehmet Arda Kutlu'yu makamında ağırladı.

Osman Ulubaş Fen Lisesi öğrencisi Kutlu ile aynı sınavda 25. olan Emirhan Başer, öğretmenleri ve okul müdürleriyle Karaköse'yi ziyaret etti.

Burada konuşan Karaköse, öğrencilerin hem okullarını hem de ailelerini gururlandırdığını söyledi.

YKS'nin 17-18 Haziran'da yapılacağını anımsatan Karaköse, 3 milyon 498 bin öğrencinin bu sınava gireceğini, sınav öncesi alınan derecenin motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti.

Kendisini üniversite sınavı öncesi denemek için sınava girdiğini anlatan Mehmet Arda Kutlu da mühendis olmak istediğini belirtti.

Emirhan Başer de Kutlu ile yakın arkadaş olduklarını, sınava beraber hazırlandıklarını ve doktor olmak istediğini ifade etti.

Ziyarette Karaköse, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

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