Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Kocasinan Belediyesi, TEKNOFEST'in insansız hava aracı (İHA) yarışmalarında stant açtı.

Standı ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Kocasinan'ın İHA'sı ile aracına imza attı.

Bayraktar ile Varank'a teşekkür eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, TEKNOFEST'e hazırlanan lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan 18 takıma teknik ekipman ve cihaz desteği verdiklerini belirtti.

- Melikgazi Spor Şenliği başladı

Melikgazi Belediyesi, Cumhuriyet'in 100. yılında Melikgazi Kaymakamlığı, Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Melikgazi Spor Şenliği düzenledi.

Şenlik kapsamında geleneksel çocuk oyunları, futbol, voleybol, basketbol, masa tenisi olmak üzere bilgi yarışması, satranç alanında gençler müsabakalarda yarışacak.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, hem geleneksel oyunları çocuklara hatırlatmayı hem de spor alışkanlığı kazandırmayı amaçladıklarını belirtti.

- Ata Tohumu Uygulama ve Araştırma Merkezi

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) bünyesinde kurulan "Ata Tohumu Uygulama ve Araştırma Merkezi", kültürel miras niteliğindeki ata tohumlarının tespit edilmesi, kayıt altına alınması ve doğal yöntemlerle çoğaltılarak yaygınlaştırılmasını sağlıyor.

2022 yılında kurulan merkezdeki seralarda yetiştirilen fideler çiftçilere dağıtılarak ata tohumlarının korunmasına katkı sağlanıyor.

Proje kapsamında tohum canlılık ve çimlendirme testlerinin yürütüleceği bir laboratuvar da kuruldu.

Bu laboratuvarda tohum kaliteleri ve bu tohumların çimlenme başarıları inceleniyor.

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