KAYSO Başkanı Büyüksimitci'den "Orta Anadolu Üretim Havzası" oluşturulması önerisi:

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitci, "Marmara Bölgesi'ne alternatif, Kırıkkale ve Ankara'dan başlayarak, Kayseri, Konya, Aksaray, Niğde, Mersin ve Adana gibi illeri içine alacak şekilde 'Orta Anadolu Üretim Havzası' oluşturulması, ülkemizin geleceği açısından ciddi öneme sahiptir." dedi.

Büyüksimitci, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da katıldığı oda binasındaki KAYSO Meclis Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde bölgede çalışanlara teşekkür etti.

Tam bağımsız savunma sanayi hedefiyle milli teknoloji hamlelerinin hayata geçirilmeye devam edildiğini anlatan Büyüksimitci, yurt içi ve yurt dışındaki operasyonlarda yerli ve milli imkanlarla tasarlanıp üretilen İHA ve SİHA'ların teröristlerin korkulu rüyası haline geldiğini dile getirdi.

Büyüksimitci, ülke olarak deprem riski yüksek bir coğrafyada yaşanıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ülke yatırımlarının büyük bir kısmının Marmara Bölgesi'nde yoğunlaştığını görüyoruz. Son yaşadığımız büyük depremler, yeni yatırımların bir kez daha gözden geçirilmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Marmara Bölgesi'ne alternatif, Kırıkkale ve Ankara'dan başlayarak, Kayseri, Konya, Aksaray, Niğde, Mersin ve Adana gibi illeri içine alacak şekilde 'Orta Anadolu Üretim Havzası' oluşturulması, ülkemizin geleceği açısından ciddi öneme sahiptir. Bundan sonrası için yapılacak yatırımların deprem riski düşük illere yönlendirilmesi, yaşanabilecek sosyal ve ekonomik kayıpların önüne geçecektir. Bununla birlikte bölgesel kalkınma farklılıklarının da en aza indirilmesine katkı sağlayacaktır."

Depremden etkilenen 11 ilin ülke ekonomisinin yüzde 10'unu oluşturduğunun altını çizen Büyüksimitci, bu bölgenin bir an önce ayağa kalkacağını sözlerine ekledi.

Büyüksimitci, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin ülke ve millet için hayırlara vesile olmasını temenni etti.

















Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.