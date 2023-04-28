Kayseri merkezli DEAŞ operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri ve Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmada, örgüt içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen zanlıların Kayseri ve Ankara'da saklandığı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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