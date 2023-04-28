Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından kent genelinde yeterli ve sağlıklı içme suyu temini için 2019 yılından bu güne 17 milyon 659 bin lira maliyetle içme suyu deposu 22 adet kuyu binası ve 8 terfi binası inşa edildiğini bildirdi.

Göreve geldikleri günden itibaren altyapı yatırımlarına büyük önem verdiklerini aktaran Büyükkılıç, yağmur ve kanal sularının birbirinden ayrıştırılması, içme suyu ve kanalizasyon hatlarının yenilenmesi ve imalatı, yeni arıtma tesisleri kazandırılması gibi önemli işlere imza attıklarını belirtti.

- Talasgücü Belediyespor deprem bölgesinde

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup'u şampiyon tamamlayarak TFF 3. Lig'e yükselen Talasgücü Belediyespor, depremzede çocukların gönlünü almak üzere Kahramanmaraş'a gitti.

Onikişubat ve Elbistan ilçelerinde depremzede çocuklarla bir araya gelecek olan Talasgücü Belediyespor teknik heyeti ve futbolcuları çocuklara çeşitli hediyeler verecek ve maç yapacak.

Takımı yolcu eden Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, düşüncelerinden dolayı takımı tebrik etti.

- MSB Dijital Gösterim Merkezi'ne ilgi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın katılımlarıyla açılan Milli Savunma Bakanlığı Dijital Gösterim Merkezi, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Dijital Gösteri Merkezi 3 ana bölümden oluşuyor. Ücretsiz ziyaret edilen merkezin dış cephesindeki köşede yer alan LED ekranda TSK envanterinde bulunun yerli ve milli silahlar 3 boyutlu içeriklerle ziyaretçilere sunuluyor.

- Kayseri Şeker'den 335 personele kadro

Kayseri Şeker'de muvakkat çalışan 335 personel kadro almanın mutluluğunu yaşadı.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, kadrolu personelin çalışmalara daha büyük katkı sağlayacağını belirtti.



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