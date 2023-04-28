Gelin adaylarına ücretsiz gelinlik ve abiye

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Tomarza ilçesinde gelin adayları, mahalle muhtarının temin ettiği gelinlik ve abiyeleri ücretsiz kullanıyor.

Yenimahale muhtarı Ahmet Doğan, gelinler için gelinlik ve abiye temin etti.



Gelin adayları, ilçede düğün organizasyonu yapan Melike Gündoğan'ın iş yerine giderek, gelinlik ve abiyeleri ücretsiz temin edebiliyor.



Kullanılan kıyafetler, kına gecesi ve düğünden sonra temizletilerek iş yerine teslim ediliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.