Kayseri'de karısını öldürmekle suçlanan sanığın yargılanmasına devam edildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 11. kattan düşen karısını öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuksuz sanık H.D.E, taraf avukatları ve bazı müştekiler hazır bulundu.

Sanık H.D.E. suçlamaları reddederek beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- Olay

Merkez Kocasinan ilçesi Yunusemre Mahallesi Göksun Sokak'ta bir apartmanda ikamet eden R.E.E, 20 Haziran 2021'de 11. kattaki evinin balkonundan düşüp hayatını kaybetmişti. Olayın ardından gözaltına alınan maktulün eşi H.D.E. adli kontrol kararıyla serbest bırakılmış, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca "eşi kasten öldürme" suçundan hakkında dava açılmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.