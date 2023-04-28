Bakan Akar, Kayseri'de vatandaşlarla bir araya geldi:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Akar, Kayseri'de vatandaşlarla bir araya geldi:

AA

Bakan Akar, Kayseri'de vatandaşlarla bir araya geldi:

KAYSERİ (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Teröristlerin önünde iki yol var: Ya yok olacaklar ya da adalete teslim olacaklar. Bunun dışında hiçbir yol yok." dedi.

AK Parti'den Kayseri milletvekili adayı gösterilen Akar, Yahyalı ve Develi ilçelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Yağışlı havaya rağmen vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Akar, buralardaki konuşmalarında, Türkiye'nin, daha büyük ve güçlü olmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde emin adımlarla ilerleyişine devam ettiğini belirtti.

Türkiye'nin, herkesin "Acaba ne düşünüyor" diye baktığı, sözü dinlenen bir ülke haline geldiğini ifade eden Akar, "Büyük çalışmalar yapıldı, gayretler gösterildi. Bu mücadelenin devam etmesi, başlayan işlerin tamamlanması lazım. Asil milletimizi layık olduğu en üst seviyeye çıkarmak için çalışıyoruz." diye konuştu.

Bu ilerlemeye engel olmak isteyenlerin başında terör örgütlerinin geldiğini kaydeden Akar, Mehmetçiğin terörle mücadelesinin zorlu arazi ve hava şartlarında kararlılıkla sürdüğünü aktardı.

- "Birliğimizi bozmaya çalışanlara asla müsaade etmeyeceğiz"

Terörle mücadelede Mehmetçiğin gösterdiği başarıya vurgu yapan Akar, "Teröristleri kaynağında yok etme anlayışıyla Irak'ın kuzeyindeki son kalıntıları da temizlemeye devam ediyoruz. Bunların sonu geldi. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Yaşadıkları sıkışmışlıktan dolayı bunların elebaşlarının iki konusu var. Biri, efendilerine ağlıyorlar 'bizi kurtarın' diye, ikincisi 'seçimleri bekleyin' diyorlar. Seçimlerden bir şey bekliyorlar." açıklamasında bulundu.

Salonu dolduranlara, "Seçimden teröristler için bir şey çıkar mı?" diye soran Akar, aldığı "Hayır" yanıtının ardından, "Bizim operasyonlarımızın tek hedefi teröristler. Bunlar kukla, oyuncak, maşa. Bu maşalar hiçbir zaman Kürt kardeşlerimizin temsilcisi değil. Bizim tek hedefimiz teröristler, başka hedefimiz yok. Türkler ve Kürtler kardeştir. Bizler yüzyıllarca ekmeğimizi, suyumuzu paylaştık, Cumhuriyet'i birlikte kurduk, Milli Mücadele'yi beraber yaptık. Şehitliklerde beraber yatıyoruz, aramıza fitne sokmak isteyenlere, bu birliğimizi bozmaya çalışanlara asla müsaade etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Şehitlerin kanlarının, ailelerinin gözyaşlarının hesabını sorduklarını, sormaya devam ettiklerini dile getiren Akar, "Teröristlerin önünde iki yol var: Ya yok olacaklar ya da adalete teslim olacaklar. Bunun dışında hiçbir yol yok." dedi.

14 Mayıs'ta yapılacak seçime de değinen Akar'ın, "14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımızı yeniden seçiyor muyuz? Vatanını, bayrağını seven Cumhur İttifakı'na oy verecek miyiz?" sorularına salondakiler "Evet" yanıtını verdi.

- "Terör örgütü köşeye sıkıştı"

Salondaki bir vatandaşın "Allah Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin, sağlığı iyi olsun" demesi üzerine Akar, "Yoğun programı sırasında ufak bir üşütme yaşadı. Dün konuştuk, gayet iyi, tüm Kayseri'ye selamı var." sözlerini sarf etti. Seçimin çok önemli olduğunu belirten Akar, şunları kaydetti:

"Biz Türkiye olarak savunma ve güvenlik konularında çok büyük mesafeler katettik. Eğer buradan geri dönüş olursa getireceği kayıplar da çok büyük olur. Bizim çok ciddi kazanımlarımız var. Terör örgütü köşeye sıkıştı, bütün bunlardan sonra 'Bebek katillerini, teröristleri serbest bırakacağız' diyorlar. Dağdaki teröristler bir otobüsün önüne oturdular. Bu otobüse, onlarla konuşan bir parti bindi, HDP. Onlarla konuşuyor, görüşüyorlar. Onun arkasına da Millet İttifakı bindi, arkaya oturdular. Bunlar hep beraber aynı otobüste gidiyorlar. Bunu görün."

Sözleri, "O otobüs devrilecek, 14 Mayıs'ta takla atacak" sloganları ile kesilen Akar, "Teröristlerle arasına mesafe koymayanların bizimle, milletimizle, insanımızla, Cumhuriyetimizle problemi var. Bu konuda 85 milyon vatandaşımızın ferasetine güveniyoruz." görüşünü paylaştı.

- "Sen, Kayseri'nin Erciyes Dağı'sın"

Yahyalı ve Develi ilçelerinde sevgi gösterileriyle karşılanan Akar için kurban da kesildi. Konuştuğu salonlarda vatandaşlar, Akar'a, "Kayseri seninle gurur duyuyor", "İşte ordu işte komutan", "Sen, Kayseri'nin Erciyes Dağı'sın", "Kayseri'nin yiğit evladısın", "Gençlik burada komutanın yanında" sloganları ile sevgi gösterilerinde bulundu.

Akar, Develi'deki konuşması sırasında yanına gelen asker üniforması giyen bir çocuğu da sevdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayserispor, Onur Bulut için Tahkim Kurulu'na gidiyor
YEREL HABERLER Kayserispor, Onur Bulut için Tahkim Kurulu'na gidiyor
MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, Kayseri'de konuştu:
YEREL HABERLER MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, Kayseri'de ...
Kayseri'de 15 askerin şehit olduğu terör saldırısı davasına devam edildi
YEREL HABERLER Kayseri'de 15 askerin şehit olduğu terör saldırısı ...
Kayseri'de karısını öldürmekle suçlanan sanığın yargılanmasına devam edildi
YEREL HABERLER Kayseri'de karısını öldürmekle suçlanan sanığın ...
Savcı, 11'inci kattan düşen eşinin ölümüne ilişkin yargılanan kocanın beraatini istedi
YEREL HABERLER Savcı, 11'inci kattan düşen eşinin ölümüne ilişkin ...
Gelin adaylarına ücretsiz gelinlik ve abiye
YEREL HABERLER Gelin adaylarına ücretsiz gelinlik ve abiye
Bakan Akar: Herhangi bir yaralı veya personel zayiatımız söz konusu değil
YEREL HABERLER Bakan Akar: Herhangi bir yaralı veya personel ...
Kayseri'den kısa kısa
YEREL HABERLER Kayseri'den kısa kısa
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, cami açılışında konuştu:
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, cami ...
Kayseri ve Ankara'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı
YEREL HABERLER Kayseri ve Ankara'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı
Kayseri merkezli DEAŞ operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri merkezli DEAŞ operasyonunda 8 şüpheli ...
"Glütensiz Kayseri Mutfağı Projesi" ile yaklaşık 100 ürün sunuluyor
YEREL HABERLER "Glütensiz Kayseri Mutfağı Projesi" ile yaklaşık 100 ...
KAYSO Başkanı Büyüksimitci'den "Orta Anadolu Üretim Havzası" oluşturulması önerisi:
YEREL HABERLER KAYSO Başkanı Büyüksimitci'den "Orta Anadolu Üretim ...
Bakan Akar: Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde (3)
YEREL HABERLER Bakan Akar: Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ...
Kayseri'den kısa kısa
YEREL HABERLER Kayseri'den kısa kısa
Mehmet Arda, MSÜ sınavında Türkiye birincisi oldu
YEREL HABERLER Mehmet Arda, MSÜ sınavında Türkiye birincisi oldu
Kayseri'de MSÜ sınavından tam puan alan öğrenciye İl Milli Eğitim Müdüründen tebrik
YEREL HABERLER Kayseri'de MSÜ sınavından tam puan alan öğrenciye İl ...
Kayseri 18. Tarım Fuarı ve Türk Dünyası Akraba Toplulukları Tarım Fuarı açıldı
YEREL HABERLER Kayseri 18. Tarım Fuarı ve Türk Dünyası Akraba ...
Tomarza'da 23 Nisan etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Tomarza'da 23 Nisan etkinliği düzenlendi
Özvatan'da uçurtma festivali düzenlendi
YEREL HABERLER Özvatan'da uçurtma festivali düzenlendi
Bakan Akar: Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde (2)
YEREL HABERLER Bakan Akar: Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ...
Kayseri Havalimanı'nda oy verme işlemi başladı
YEREL HABERLER Kayseri Havalimanı'nda oy verme işlemi başladı
Arkadaşını öldüren sanığa 'tahrik' ve 'iyi hal' indirimiyle 16,5 yıl hapis cezası onandı
YEREL HABERLER Arkadaşını öldüren sanığa 'tahrik' ve 'iyi hal' ...
Bakan Akar: Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde
YEREL HABERLER Bakan Akar: Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.