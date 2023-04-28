Kayseri OSB 20. Mali Genel Kurulu yapıldı

Bebekler neden yetişkinlerden daha iyi bir yüzücüdür?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mehmet Yalçın, "Kayseri OSB'miz 2018 yılından bu yana mali açıdan en mükemmel dönemini yaşamaktadır. Bugün itibarıyla kasasında 150 milyon lirayı aşan nakdi ve gayrinakdi bir varlığımız bulunmaktadır." dedi.

Kentteki bir restoranda düzenlenen ve divan başkanlığını Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'nun yaptığı Kayseri OSB 20. Mali Genel Kurulu'nda, 15 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Vali Gökmen Çiçek, genel kurulda yaptığı konuşmada, hayırsever bir şehir olan Kayseri'de görev yapmaktan dolayı gurur duyduğunu söyledi.

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın da görevde oldukları yaklaşık 1 yıllık süreçte her hizmeti yeniden kurgulamak ve daha iyisine ulaşmak için çalıştıklarını söyledi.

Sanayicilere hizmet etmenin gayretinde olduklarını vurgulayan Yalçın, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimiz günden itibaren, eksikleri tespit ettik. Yapılması gereken işleri planladık. Projelerimizi oluşturduk. Sanayicilerimizin zararına olduğu tespit edilen yetersiz ve yersiz bulunan tüm hizmetler durdurduk. Kayseri OSB'yi asli görevlerine döndürdük ve döndürmeye de devam ediyoruz. İlk 6 ayda, Kayseri OSB'mizin en iyi şekilde hizmet sunması için verdiğimiz mücadelemizin meyvelerini de aldık. Bankalara borçlu olarak devralmış olduğumuz Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’ni ayağa kaldırdık. 24 Haziran 2022 tarihinden bugüne kadar bankalardan tek kuruşu kredi kullanılmamıştır. Kayseri OSB artık lüzumu olmayan harcamalardan arınmıştır ve tek kuruş borçlu değildir. Kayseri OSB'miz 2018 yılından bu yana mali açıdan en mükemmel dönemini yaşamaktadır. Bugün itibarıyla kasasında 150 milyon TL'yi aşan nakdi ve gayrinakdi bir varlığımız bulunmaktadır. Bu rakam yönetimimizin yüz akıdır, sanayicimize hizmet aşkımızın göstergesidir."



Büyükşehir Belediye Başkan Memduh Büyükkılıç ise Kayseri'ye yakışan bir mali genel kurul yaptıklarını ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.