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AK Parti Kayseri milletvekili adayı Böhürler basın mensuplarıyla buluştu

AA

AK Parti Kayseri milletvekili adayı Böhürler basın mensuplarıyla buluştu

KAYSERİ (AA) - AK Parti Kayseri milletvekili adayı Ayşe Böhürler, kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kentteki bir restoranda düzenlenen programa, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti Kayseri milletvekili adayı Deniz Mustafa Çağan ile basın mensupları katıldı.

Böhürler, programda yaptığı konuşmada, demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından birinin siyasi partiler, diğerinin de medya olduğunu söyledi.

Demokrasinin bir başka önemli unsurunun da seçim sistemi olduğunu anlatan Böhürler, şunları kaydetti:

"Seçim sistemi, Türk demokrasisinin çok şükür tarihi boyunca en kuvvetle koruduğu sistemlerden biridir. Bu seçimler döneminde birçok uluslararası denetime de tabii tutuluruz. Şimdiye kadar seçim sistemine ilişkin bir negatif bilgiye rastlanmamıştır. Her zaman için seçimlerimiz gayet demokratik bir toplumun gereği olarak herkesin kendi hür rey ve iradesini yansıtacak şekilde yapılır. Bu, 14 Mayıs'ta da böyle olacak. Halkımız kendi inandığı doğrular, ona ulaşan hizmetler, hayatını değiştiren konular, idealleri, davası ve pek çok faktörle birlikte sandığa gidecek ve bir tercihte bulunacak. AK Parti'nin milletvekili adayı olarak biz tabii ki bizi tercih etmelerini arzu ediyoruz. Hayatımızın içinde günlük rutini yaşarken, önümüze çıkan pek çok engeli ortadan kaldıran politikalara oy verecekler. Bu konuda biz Kayseri halkından büyük destek bekliyoruz."

Milletvekili adayı Deniz Mustafa Çağan Çağan da hizmet için çalışacaklarını belirterek, seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Başkan Büyükkılıç ise Kayseri için gece gündüz hizmet etmeye çalıştıklarını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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