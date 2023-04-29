Kayseri'de "Küçük Dostlar Kedi Kasabası" hizmete açıldı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Kocasinan Belediyesi tarafından yaptırılan "Küçük Dostlar Kedi Kasabası" törenle hizmete açıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yakut Mahallesi'nde açılışı gerçekleştirilen "Küçük Dostlar Kedi Kasabası", 500 metrekare alan içerisinde onlarca kediyi ağırlayacak.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, belediye olarak farklı projeler yaptıklarını belirtti.

Küçük Dostlar Kedi Kasabası'nda farklı cins kedilerin görülebileceğini anlatan Çolakbayrakdar, "Çocuklar ve gençler, buraya geldiği zaman kedilerle vakit geçirecekleri ortamı da sağlamış olacağız." ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ise barınağın açılışından dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür ederek, Kayseri'nin her alanında Türkiye'ye örnek bir şehir olduğunu kaydetti.

Kayseri Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Akgün Ergün ise Dünya Veteriner Hekimler Günü'nde anlamlı bir projeye imza attığı için Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

AK Parti Kayseri milletvekili adayı Ayşe Böhürler de kedilerin her biri ayrı karakterde olduğunu vurgulayarak örnek bir projeyi hayata geçiren Çolakbayrakdar'ı tebrik etti.

Konuşmaların ardından tesisin açılışı gerçekleştirildi.

Küçük Dostlar Kedi Kasabası'nda steril kum havuzu, kedi oyun alanı, bungalov evler, kedi köprüsü, yapay çim, tünel, tırmanma parkuru, tırmalama ağacı, beslenme üniteleri, toplu yaşam alanları bulunuyor.

Açılışı gerçekleştirilen merkez Ankara ve Van kedisi, tekir, bombay, Norveç, british shorthair, mavi Rus kedisi, İran kedisi gibi cinste 50 kediye ev sahipliği yapacak.

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