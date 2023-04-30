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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Kayseri'de vatandaşlarla bir araya geldi:

AA

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Kayseri'de vatandaşlarla bir araya geldi:

KAYSERİ (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Sokaktaki bir kişi bile çıkıp Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğini, bekasını Avrupa'ya vizesiz girmek için asla peşkeş çekmez." dedi.

Nebati, Kayseri'nin Develi ilçesinde Mustafa Aksu Kültür Merkezi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Üç ay içinde vize sorununu bitireceğiz. Türkiye'de her vatandaş artık AB'ye vizesiz girecek." şeklindeki açıklamasını değerlendiren Nebati, "Liderinize sahip çıkın, genel başkanınıza sahip çıkın, Cumhurbaşkanınıza sahip çıkın. 14 Mayıs akşamı AK Parti Genel Merkezi'ndeki balkonda eğer Cumhurbaşkanımız zafer konuşmasını yapmazsa bunlar 3 ay içerisinde Avrupa Birliği'ne vize alacaklarmış." dedi.

Bakan Nebati, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Nasıl alacaklarını söyleyeyim de bu gece uyur musunuz uyumaz mısınız bilmem. Şartları belli; Avrupa Birliği'ne vize için Suriye'den çıkacaksınız. Yani terör Türkiye'ye girecek. Terörle mücadele yasasını değiştireceksin. İçerideki teröristleri dışarı çıkaracaksın. Güney Kıbrıs'ı tanıyacaksın. Kasayı IMF'ye teslim edeceksiniz. Kusura bakmayın, bunu sokaktaki herkes yapar. Sokaktaki bir kişi bile çıkıp Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğini, bekasını Avrupa'ya vizesiz girmek için asla peşkeş çekmez. Buna izin vermeyiz. Bu millet buna izin vermeyecek. Böyle bir şey olamaz. Onun için biz 14 Mayıs'a kadar 'durmak yok yola devam' diyerek bayrağımıza, milletimize sahip çıkacağız ve Cumhurbaşkanımızı tekrar başkan seçeceğiz. Bu seçimin bir de diğer tarafı var. Cumhur İttifakı olarak meclise de güçlü çıkacağız."

Türkiye'de yapılan her işi eleştiren bir kesim olduğunu belirten Nebati, bunlara kulak tıkayıp üretime devam edeceklerini dile getirdi.

Nebati, Türkiye'nin her alanda milli ve yerli üretimde altın çağını yaşadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkiye kendi mühendisleriyle yerli ve milli büyük bir çıkarma gemisi üretti. Bunu beğenmiyorlar. Kendi uydumuz olan İMECE'yi fırlattık. Bunu da duymazlar. Dil var doğruyu söylemez, kulak var doğruyu işitmez, göz var görmez. Bunlar her şeye burun kıvırırlar. Altay tankımız düşmana gözdağı. İnanan bir Türk vatandaşına güç veriyor. Altay tankını da görmezden gelirler. Bunlar sürekli burun kıvırırlar."

Toplantıya, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti Kayseri milletvekili adayları ile vatandaşlar katıldı.

Öte yandan Bakan Nebati, toplantı öncesinde Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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