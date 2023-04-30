MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Kayseri'de konuştu:

KAYSERİ (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, "Kim kimlerle beraber? Varsın CHP'si, İP'i, Saadet'i, DEVA'sı ne kadar parti varsa zillet çatısı altında buluşsunlar, işte bu vatan için şehit düşmüş aziz şehidimizin babasıyla biz aynı saftayız." dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında Kayseri'nin Develi ilçesinde ziyaretlerde bulunan Özdemir, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Türkiye'ye büyük kazanımlar sağladığını söyledi.

Muhalefete yönelik eleştirilerde bulunan ve Akdeniz'de petrol ve doğal gaz olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu dile getiren Özdemir, "İsteğimiz bu petrolü çıkaralım, milletimiz daha rahat nefes alsın. Biz bunu yaparken CHP ve İP'li yetkililer, 'Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki politikası saldırgan bir politikadır bundan vazgeçilmelidir' diyor. Biz milletin hakkını verelim dedikçe bunlar Yunan ve Rum ağzı ile konuşarak milletin karşısına geçiyorlar. Allah'a şükür Türkiye'nin kararlılığı sayesinde gemilerimiz arama ve tarama yapıyor." diye konuştu.

Özdemir, Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 2,5 ay geçmeden hükümetin kalıcı konutları yaparak vatandaşlara teslim etmeye başladığını, bölgede barınma ve beslenme ihtiyaçlarının ilk andan itibaren giderildiğini belirtti.

Millet İttifakı'na yönelik eleştirilerde bulunan Özdemir, şöyle devam etti:

"Zillet ittifakı, 'kimi aday yapalım, kim aday olsun, ne yapacağız?' diye bunun kaygısında oldular. Deprem felaketi oldu, milli dayanışma örneği sergilenmesi gerekirken, ağızları bu milletin hasımlarının ağzı ne ise bunlarla dolu oldu. Etnik ve mezhepsel ayrımcılığı kaşımaya çalıştılar. Allah'a hamdolsun ilk andan itibaren hükümetimiz ve MHP kadroları deprem bölgesine gitti ve hala vatandaşlarımızın yarasına merhem olmaya çalışıyoruz. Eskisinden çok daha güçlü bir şekilde ayağa kalkacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Kim kimlerle beraber? Varsın CHP'si, İP'i, Saadet'i, DEVA'sı ne kadar parti varsa zillet çatısı altında buluşsunlar, işte bu vatan için şehit düşmüş aziz şehidimizin babasıyla biz aynı saftayız. Başka söze gerek yoktur."

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