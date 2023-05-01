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Kayseri'den kısa kısa

AA

Kayseri'den kısa kısa

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kente yapılacak 4'üncü Organize Sanayi Bölgesi için Tarım ve Orman Bakanlığından onay çıktığını bildirdi.

Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Kayseri’nin ticaretin, endüstrinin ve sanayinin merkezi olduğunu vurgulayarak, "Kayseri'miz için bir güzel haberi daha paylaşmak istiyorum. 4'üncü Organize Sanayi Bölgesi için Tarım ve Orman Bakanlığımızdan da onay çıktı." ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

- Raylı sistemin yeni hattında test sürüşü

Büyükkılıç, Raylı Sistem 5. Aşama Talas Mevlana-Cumhuriyet Meydanı arası tramvay hattında test sürüşlerinin başladığını duyurdu.

Emeği geçenlere teşekkür eden Büyükkılıç, "Öğrencilerimizin yoğun olarak kaldığı, Erciyes Üniversitesi ve Kayseri Üniversitesinin olduğu bölgede, 200 bine yakın nüfusa ulaşmaya çalışan, gelişen ilçemiz Talas için tramvay hattımızda test sürüşleri başladı. Daha sonra da ulaşım hizmetlerini sürdürecek. 85 bin nüfusu olan Mevlana Mahallemize ve üniversitelere hizmet eden bir anlayışla ulaşımda konforu sağlamış olacağız." açıklamasını yaptı.

- Çolakbayrakdar Mahzemin'de

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Mahzemin Mahallesi'nde geleneksel olarak düzenlenen "Yağmur ve Şükür Duası" programına katıldı.

Çolakbayrakdar, vatandaşlarla sohbet edip çocuklarla yakından ilgilendi.

Hasatların bereketli olmasını dileyen Çolakbayrakdar, çiftçilere kolaylık diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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