Kocasinan Belediyesi Kafe Sinan Florya tesisini açtı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Kocasinan Belediyesi tarafından yapılan "Kafe Sinan Florya" tesisinin açılışı gerçekleştirildi.

Beyazşehir Mahallesi'nde hizmete açılan tesisin açılış törenine, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve AK Parti Milletvekili Adayı Şaban Çopuroğlu ile davetliler katıldı.

Çolakbayrakdar, törende yaptığı konuşmada, Kafe Sinan tesislerini her mahallede açmaya çalıştıklarını söyledi.

Vatandaş için her alanda hizmet vermeye devam ettiklerini anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Kocasinan Akademi, Çocuk Kulübü, Gençlik Kulübü, Gençlik Merkezi gibi her bir projemizle Kocasinan'da yaşayan hemşehrilerimizin hayatına dokunuyoruz. Ayrıca buraya Çocuk Kulübü'nü de kazandırıyoruz. Göreve geldiğimden bugüne kadar, ilçemize otuzdan fazla tesis kazandırdık. Her alanda hizmet üretmeye, 7’den 70’e herkesin belediye başkanı olabilme ve herkesin belediyesi olabilme yaklaşımıyla çalışıyoruz."





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