Adıyaman Konteyner Basın Sitesi'ndeki gazetecilerden Kayseri'ye teşekkür

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesinin AFAD iş birliğinde, deprem bölgesi Adıyaman'da yerel basın mensuplarının görevlerini yapmaya devam edebilmeleri için kurduğu konteyner basın sitesi faaliyetine başlarken, burayı kullanan basın mensupları Başkan Memduh Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Adıyaman Basın Sitesi'nin hizmete sunulmasını değerlendiren Büyükkılıç, depremden etkilenen her vatandaşın, her sektörün yardımına koştuklarını belirtti.

Basın çalışanlarının da ihtiyaçlarını gidermek için konteyner basın sitesi kurduklarını anlatan Büyükkılıç, "Valimiz Sayın Gökmen Çiçek'e ve mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyemizin yapımını üstlendiği Kayseri Valiliği koordinesindeki Adıyaman Konteyner Basın Sitesi'nde 4 haber ajansı, 5 cemiyet ve 11 yerel medya kuruluşu faaliyet gösteriyor. Adıyaman'ımıza ve basın mensuplarımıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Basın sitesinde faaliyet gösteren basın kuruluşu temsilcileri de Büyükkılıç'a teşekkür etti.



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