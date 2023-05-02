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Orgeneral Gülan, "Retrofiti Yapılan 4'üncü A400M Uçağının Türk Hava Kuvvetlerine Teslim Töreni"nde konuştu:

AA

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, "Ulaştırma yeteneğinin önemli bir parçası olan ve en son teknolojiyle donatılarak Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine kazandırılan A400M uçaklarının retrofit (güçlendirme) ve bakım faaliyetlerinin milli imkanlar ile gerçekleştirilmesi ve ulaşılan seviye gerçekten gurur vericidir." dedi.

Orgeneral Gülan, "Retrofiti Yapılan 4'üncü A400M Uçağının Türk Hava Kuvvetlerine Teslim Töreni"nde konuştu:

KAYSERİ (AA) - Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, "Ulaştırma yeteneğinin önemli bir parçası olan ve en son teknolojiyle donatılarak Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine kazandırılan A400M uçaklarının retrofit (güçlendirme) ve bakım faaliyetlerinin milli imkanlar ile gerçekleştirilmesi ve ulaşılan seviye gerçekten gurur vericidir." dedi.

Gülan, 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığında, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da katıldığı "Retrofiti Yapılan 4'üncü A400M Uçağının Türk Hava Kuvvetlerine Teslim Töreni"nde, Türk Hava Kuvvetleri envanterindeki toplam 10 adet A400M uçağının çok başarılı görevler icra ettiğini söyledi.

A400M'lerin envantere girdiği tarihten itibaren Türk Silahlı Kuvvetlerine verilen her türlü görevin icra edilmesinde büyük rol oynadığını vurgulayan Gülan, son dönemde yaşanılan deprem felaketi sonrasında arama kurtarma birliklerinin bölgeye süratle ulaştırılmasında da bu uçağın kullanıldığını anlattı.

Kıtasında etkin, bölgesinde lider bir hava ve uzay gücü olma amacıyla yılmadan yapılan çalışmalarda mevcut silah sistemlerinin hiçbir kısıtlamaya maruz kalmadan idame ettirilmesinin önem taşıdığına dikkati çeken Gülan, "Bu sebeplerden dolayı A400M uçaklarımıza yönelik kabiliyet kazanımı amacıyla başlatılan çalışmalar neticesinde 2017 itibarıyla 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü marifetiyle uçaklarımızın C seviyesi bakımları yapılmaya başlanmıştır. Kazanılmış fabrika seviyesi bakım kabiliyetinin yanı sıra Airbus firmasının Avrupa'da yürütmekte olduğu retrofit faaliyetlerinin ilk defa Airbus tesisleri haricinde Türk mühendis ve teknisyenleriyle milli imkanlar kullanılarak Türkiye'de gerçekleştirilmesi sağlanmıştır." ifadesini kullandı.

Gülan, A400M'lerin aynı zamanda insani yardım faaliyetlerinde Türk bayrağının pek çok coğrafyada dalgalanılmasını da sağladığını vurguladı.

Daha önce 3 A400M uçağının retrofit faaliyetlerinin burada tamamlanarak ilave kabiliyetler ile Türk Hava Kuvvetlerine kazandırıldığını aktaran Gülan, şöyle devam etti:

"Bugün geliştirilmiş elektro hat kendini koruma sistemleri, otomatik malzeme atma ve geliştirilmiş alçak irtifa taktik uçuş kabiliyetleriyle donatılan dördüncü uçağın başarıyla teslim alınmasına ve Hava Kuvvetleri filosuna katılmasına burada hep birlikte huzurlarınızda şahitlik ediyoruz. Hava kuvvetlerimiz, tecrübeli personeli, yüksek eğitim seviyesi ve modern silah sistemleriyle bir bütün olarak dünya standartlarının üstünde bir seviyeye ulaşmıştır. Son dönemde başarıyla icra edilen harekatlarda ve insani yardım faaliyetlerinde sahip olduğu ulaştırma yeteneği çok büyük bir rol oynamıştır. Ulaştırma yeteneğinin önemli bir parçası olan ve en son teknolojiyle donatılarak Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine kazandırılan A400M uçaklarının retrofit ve bakım faaliyetlerinin milli imkanlar ile gerçekleştirilmesi ve ulaşılan seviye gerçekten gurur vericidir."

Askeri Fabrikalar Genel Müdürü İmdat Ersoy da 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünde gerçekleştirilen retrofit faaliyetleri kapsamında 4. uçağı da yerli ve milli imkanlarla hem zamanından önce hem de en iyi kalitede Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim etmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

- "Faaliyet kapsamında 4 bin 179 operasyon hatasız gerçekleştirildi"

Ersoy, 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünün gerek Kayseri sanayisine gerekse Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk havacılığına çok önemli katkılar sağladığına işaret ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu faaliyet kapsamında 4 bin 179 operasyon hatasız bir şekilde uluslararası standartlarda büyük başarıyla gerçekleştirilmiştir. Özellikle son yıllarda gerçekleştirilen yatırımlar sayesinde fabrikamız uluslararası standartlarda bir bakım onarım merkezi olma yolunda çok hızlı yol almıştır. Devam eden yeni yatırımların tamamlanması ve gerçekleştireceğimiz yeni işbirliği faaliyetleri neticesinde fabrikamız sadece Türk Silahlı Kuvvetleri uçaklarına değil, tüm dost ve müttefik ülkelere hizmet veren bir kuruma ulaşacaktır. Nitekim retrofit faaliyetleri sürecinde çok yakın işbirliği içinde bulunduğumuz Airbus şirketiyle mevcut işbirliğimizin diğer platform ve ülkeleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi konusunda çalışmalara devam edilmektedir. Çok kısa süre içerisinde bu konudaki somut gelişmeleri hep birlikte göreceğimize olan inancımız tamdır."

ASFAT Genel Müdürü Esad Akgün ise işlemleri tamamlanan 3 adet A400M uçağını Türk Hava Kuvvetlerine teslimini başarıyla gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Retrofik faaliyetlerinin başarıyla sürdürüldüğünü vurgulayan Akgün, şunları kaydetti:

"Bugün ise burada retrofiti yapılan ve plana göre 6 ayda teslimi beklenen 4. A400M uçağını da planlanan tarihten 2 ay önce, yani 4 ayda başarıyla teslim etmenin gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu proje kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterindeki toplam 9 adet A400M uçağının retrofit işlemlerini diğer tüm projelerimizde olduğu gibi en düşük maliyet, en yüksek kalite ve en kısa zaman prensibiyle 2025 yılının temmuz ayına kadar tamamlamayı hedeflemekteyiz. Bu proje kapsamında Kayseri, dünyada A400M uçaklarının retrofiti konusunda Airbus'ın kendi tesisleri dışındaki ilk ve tek merkez olma özelliğini kazanmış ve dünya havacılık sektörünün en önemli üslerinden biri olma niyetini elde etmiştir. Fabrikamıza kazandırılan kabiliyet sayesinde A400M uçaklarının retrofit ve bakım onarımı faaliyetleri için diğer ülkelere ait uçakları da fabrikamızda gerçekleştirmeyi planlıyoruz."

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ile Airbus Türkiye Başkanı Simon Ward'ın da katıldığı törende, konuşmaların ardından uçağın teslimine ilişkin tutanak imzalandı.

Bakan Akar, teslim alınan uçakta incelemede bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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