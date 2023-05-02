Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Kocasinan Belediyesi mayıs ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yönetiminde gerçekleştirilen toplantı Meclis Salonu'nda yapıldı.

Toplantıda, 13 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Başkan Çolakbayrakdar, toplantıda yaptığı konuşmada, hizmet için çalıştıklarını belirterek, "Kadınlara yönelik bir kooperatifle 1200 metrekarelik parseller oluşturarak, onların üretimini teşvik edeceğimiz bir alanı şehrimize kazandırıyoruz. Burası, Bekir Yıldız Bulvarı üzerinde Şehir Hastanesi'nden şehre doğru gelirken sağ tarafta bulunan yerdir. Gündelik olarak üretebilecekleri domates, çilek, böğürtlen ve yeşillik gibi çeşitlerin olacağı bir mekan, ilçemize hayırlı olsun. Burada hem ürünlerin üretimi hem de satışının yapılacağı yer olacak." ifadelerini kullandı.

- Melikgazi Belediyesinden TEKNOFEST'te 2,5 milyon liralık destek

Melikgazi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Havacılık ve Uzay Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te bu yıl Kayseri takımı birincilik kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, teknoloji festivali için verdikleri destekten gurur duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:



"Bu yıl da TEKNOFEST'e Melikgazi Belediyesi olarak katıldık. Elimizdeki üniversite lise ve ilkokul projelerine destek verdik ve 4 projemiz dereceye girdi. Toplamda 2,5 milyon lira destek verdiğimiz festivalde, bu yıl 1,5 milyon lira teknolojik destek sağladık ve 18 takım finale kaldı, 4 takım derece aldı. Açıklanan sonuçlara göre Vortex takımı İnsansız Hava Aracı (İHA) kategorisinde Türkiye birincisi, Havtek takımı Dikey İnişli Roket kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu. ARF 203 takımı Tarımsal İnsansız Hava Aracı (TIKA) kategorisinde ilk beşe girerken, NEVASOFT takımı ise Tanıda Doktora Yardımcı Yapay Zeka Destekli Kan Analiz Yazılımı projesiyle ön kuluçkaya hak kazandı."



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