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Kayseri'nin İncesu ilçesinde yapılacak lise binası için protokol imzalandı

AA

Kayseri'nin İncesu ilçesinde yapılacak lise binası için protokol imzalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin İncesu ilçesinde devlet hayırsever desteği ile yapılacak lise binası inşaatı için protokol imzalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, lise binası inşaatı için protokol Vali Gökmen Çiçek, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek ve hayırsever Salih Hasır arasında valilik toplantı salonunda imzalandı.

Vali Gökmen Çiçek, törende yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Hayırsever Salih Hasır amcamız, bütün birikimi ile İncesu'nun gençlerine, milletimizin çocuklarına armağan edecek bir lise yaptırma hayalinin olduğunu ifade etti. Salih amcam yıllarca İstanbul'da yaşamış, orada esnaflık yapmış yıllardır biriktirdiği parayı da 'ben bu milletimizin çocuklarının okuması için harcamak istiyorum, milletimiz için harcamak istiyorum' demiş. Allah ondan razı olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Hayırsever Salih Hasır da "Memleketimin çocuklarının okuması için yıllarca birikim yaptım. Bugün böyle bir hayır yaptığım için gerçekten çok mutluyum. Okul yaptırmak, memleketimizin çocuklarının okumasına vesile olmak en büyük hayalimdi. Valimiz başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, İncesu ilçesi Karamustafapaşa Mahallesi’nde yapılacak 8 derslikli lise binası inşaatının protokolü imzalandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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