Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu iki zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmada, Suriye'de bulundukları dönemde terör örgütü bünyesinde faaliyet gösterdiği tespit edilen şüphelilerin yakalanması için merkez Melikgazi ilçesinde belirlenen 2 adrese operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan yabancı uyruklu şüphelilerin adresinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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