ASKON Kayseri Şubesi'nin yeni binası hizmete açıldı

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KAYSERİ (AA) - Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Kayseri Şubesi'nin yeni hizmet binası hizmete açıldı.

Bekir Yıldız Bulvarı'ndaki binanın açılışında konuşan ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, yeni binanın güzel işler yapılmasına vesile olmasını diledi.

AK Parti Kayseri milletvekili adayı Mahmut Gürcan da ASKON yönetimine seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi.

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