Milli Savunma Bakanlığı Dijital Gösterim Merkezi 6 Mayıs'a kadar açık kalacak

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KAYSERİ (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri'de altı günde 100 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayan Milli Savunma Bakanlığı Dijital Gösterim Merkezi'nin yoğun ilgi dolayısıyla 6 Mayıs'a kadar açık kalacağını bildirdi.

Kurşunlu Otoparkı’nda kurulan Milli Savunma Bakanlığı Dijital Gösterim Merkezi vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayisinin geldiği noktayı gösteren merkezde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterindeki milli üretim silah ve sistemlerinin tanıtımı yapılıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan ve geliştirilmekte olan yerli ve milli silah, cihaz ve sistemler üç boyutlu içerik ve teknolojik imkanlarla sergilenirken, TSK personeli de silah ve teçhizatın tanıtımını gerçekleştiriyor.

Bakan Akar tarafından 26 Nisan'da açılışı yapılan merkezi, altı günde 107 bin 809 kişi ziyaret etti.

Gelen yoğun talep üzerine Bakan Akar, Milli Savunma Bakanlığı Dijital Gösterim Merkezi'nin 6 Mayıs'a kadar açık kalacağını bildirdi.

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