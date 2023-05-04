Kayseri'den kısa kısa

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarımsal kalkınmada destek kapsamında meyve ağacı aşılama kursu açtı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yüz yüze ve ücretsiz kurs için kayıtlar başladı.

Ayrıca KAYMEK, Kent Atölyeleri projesi kapsamında dolgu oyuncak bebek yapımı kursu da düzenleyecek.

- KASKİ’nin ERÜ Kan Merkezi'ne desteği sürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü personeli kan stoklarına katkıda bulunmak amacıyla Erciyes Üniversitesi Hastaneleri Kan Merkezi’nin kampanyasına destek verdi.

KASKİ Genel Müdürlüğü, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Erciyes Üniversitesi Hastaneleri Kan Merkezi’nin "Her damla kan, bir can" sloganıyla sürdürdüğü kan bağışı kampanyasına belirli periyotlarla destek vermeye devam ediyor.

KASKİ personeli, merkezde kan verdi.

- AÜB Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarı, ERÜ’nün ev sahipliğinde gerçekleştirilecek

Anadolu Üniversiteler Birliği (AÜB) Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarı, Erciyes Üniversitesi (ERÜ)) ev sahipliğinde 5 Mayıs 2023 Cuma günü Kayseri'de gerçekleştirilecek.

Anadolu'daki 13 üniversitenin oluşturduğu AÜB, bu yıl 11 ilde Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarı düzenleyecek.

Yarın Kayseri'de start verilecek olan Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarı, 26 Mayıs 2023 Cuma günü Amasya’da sona erecek.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını belirterek, bu yıl tercih yapacak tüm öğrencileri 5 Mayıs 2023 Cuma günü saat 10.00’da ERÜ Marianne Molu Anfi’de açılışı gerçekleştirilecek AÜB Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarı'na davet etti.

- Başkan Çolakbayrakdar, 45 yıllık tapu sorununu çözüme kavuşturuyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yemliha Mahallesi’ndeki 45 yıllık tapu sorununda sona yaklaştığını bildirdi.

Yemliha Mahallesi’nde 45 yıllık tapu hasreti çeken vatandaşların tapu sorununu çözmek için 5 yılı aşkındır üzerinde çalıştıklarını ve son aşamaya geldiklerini belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Dönemin Yemliha Belediyesi, 1978, 1986, 1987, 1989 ve 2001 yıllarında arsalarını vatandaşa satmış ama bir şekilde tabulaştırılamamış. Bu arsaların mülkiyeti, o dönem Hazineye kayıtlı duruyor ama Yemliha Belediyesi, o dönemin şartlarında sattığı arsaların parasını almış. Vatandaş ise aldığı arsaları hem ekiyor hem de üzerine ev yapmış. 1978’den bu yıla kadar devam eden 45 senelik bir süreç var. Zaman içerisinde bu arsaların mülkiyeti, TOKİ’ye geçmiş. Biz, şu anda TOKİ ile protokolleri ve anlaşmaları yapıyoruz. Bizim Ertuğrulgazi Mahallesi’nde bulunan 5 bin 534 metrekare alanı TOKİ’ye verirken karşılığında Yemliha’daki 37 bin 724 metrekare alanı alıyoruz. Bu arsalar ile ilgili şu ana kadar tespit edebildiklerimiz, eğer yine böyle arsası olan vatandaş var ise o günkü şartlarda elinde evrakı olan, kaydını ispat edebilen veya o zaman Yemliha Belediyesi’nin encümen kararları olanlara tapularını devredeceğiz. Allah nasip ederse 45 yıllık sorunu çözebilmenin son noktasına geldik. Belediye meclisimizde de TOKİ ile devir takas işlemleri ile vatandaşla olan devir takas işlemleri yapabilmesi için encümene yetki talep ediyoruz. Yemlihalı kardeşlerimizin 45 yıllık sorununu çözüme kavuşturuyoruz."



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