Kayseri'de otomobildeki çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu 3 kişi yaralandı

2023 İETT ücretleri ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de park halindeki otomobilde çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Yeni Mahalle 34. Sokak'ta park halindeki 34 FLC 756 plakalı otomobilde çakmak gazı tüpü henüz bilinmeyen nedenle patladı.

Patlamada zarar gören otomobildeki 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri çağrıldı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.