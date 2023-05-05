Orta Anadolu Kalkınma Ajansından Avrupa Yeşil Mutabakatı'na destek

KAYSERİ (AA) - Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı, 2023 Yılı Üreten Şehirler Tematik Teknik Destek Programı kapsamında Kayseri'de imalat sanayinde temiz üretim ve karbon ayak izi ölçümüne yönelik danışmanlık faaliyetlerini destekleyecek.

ORAN Kalkınma Ajansından yapılan açıklamada, kentte imalat sanayinde faaliyet gösteren firmaların temiz üretim, sera gazı emisyonu, karbon ayak izi, su ayak izi ve enerji verimliliği etütlerinin yapılarak yeşil dönüşüm kapsamında mevcut durumlarının tespit edilmesi, sorun ve ihtiyaçlarının belirlenmesi, bu konuda gerekli stratejilerin oluşturulması ve firmaların belirli bir olgunluk seviyesine gelmelerinin amaçlandığı bildirildi.

İmalat sanayi firmalarının Avrupa Yeşil Mutabakatı uyum sürecinin hızlandırılması, karbon, su ayak izi ve sürdürülebilirlik konularında yetiştirilmiş işgücünün artırılmasının hedeflendiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği üzere Avrupa Birliği (AB) tarafından 2019 sonunda yayınlanan Avrupa Yeşil Mutabakatı ile AB, 2030 yılına yönelik sera gazı emisyon azaltımını en az yüzde 55 hedeflemektedir. Bununla beraber Avrupa'nın 2050 yılına kadar dünyanın ilk iklim-nötr kıtasına dönüştürülmesi hedefi ortaya konmuştur. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından Kayseri'nin de dahil olduğu 13 ilde, 2021 yılından itibaren uygulanmakta olan Üreten Şehirler Programı kapsamında ise ihracatta karşılaşılan engel veya tehditleri aşmaya ya da fırsatları değerlendirmeye dönük projelerin desteklenmesi önceliklidir. Bu öncelik dikkate alınarak Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2023 Yılı Üreten Şehirler Tematik Teknik Destek Programı hazırlanmıştır. İmalat sanayindeki ihracatı, her yıl kayda değer oranda artan Kayseri'nin, Avrupa pazarındaki yeşil mutabakat düzenlemelerine de hazırlıklı olması açısından önem arz eden bu programın TR72 Bölgesi için hayırlı olmasını dileriz."

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