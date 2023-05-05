Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Kayseri'de ziyaretlerde bulundu

2023 İETT ücretleri ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, seçim çalışmaları kapsamında Kayseri'de ziyaretler gerçekleştirdi.

Oğan, ilk olarak Zafer Partisi İl Başkanlığını ziyaret ederek, burada seçim çalışmaları hakkında partililerle görüştü.

Kayseri Gazeteciler Cemiyetini de ziyaret eden Oğan, sürekli sahada olduklarını ve vatandaşların nabzını yokladıklarını söyledi.

Mütevazı bir seçim kampanyası yürüttüklerini vurgulayan Oğan, "Diğer adaylardan farklı tamamen öz kaynaklarıyla hareket eden, Türk milletinin küçük yardımlarıyla mütevazı kampanya sürdüren ancak Türk milletine, diğerlerinden çok daha etkili bir şekilde ulaşan bir aday olarak karşınızdayım." diye konuştu.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Buradaki ziyaretinin ardından Oğan, Cumhuriyet Meydanı'nda kendisini bekleyen vatandaşlara hitap ederek, seçilmesi halinde yapacağı projeleri anlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.