Anadolu Üniversiteler Birliği (AÜB) Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarı, ERÜ'de açıldı

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KAYSERİ (AA) - Anadolu Üniversiteler Birliği (AÜB) Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarı, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ev sahipliğinde Kayseri'de gerçekleştirildi.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl 11 ilde fuar düzenleyecek AÜB'in ilk fuarı, ERÜ şenlik alanında açıldı.

Açılışta konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, öğrencilerin geleceği açısından bu fuarların önemli olduğunu belirtti.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun da etkinliğe ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

AÜB Dönem Başkanı ve Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul ise etkinliğe ev sahipliği yapan ERÜ Rektörü Altun'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından davetliler tarafından açılış kurdelesi kesilerek, üniversiteler tarafından kurulan stantlar ziyaret edildi.

Öte yandan Anadolu Üniversiteler Birliği (AÜB) Toplantısı da yapıldı.

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