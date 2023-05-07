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Bakan Akar, Kayseri'de "Efsanenin Doğuşu TOGG" seminerinde konuştu:

AA

Bakan Akar, Kayseri'de "Efsanenin Doğuşu TOGG" seminerinde konuştu:

KAYSERİ (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bütün dünyada, bütün çevremizde birçok millet, birçok devlet Türkiye'den çok şey bekliyor." dedi.

Akar, Kayseri'de Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Efsanenin Doğuşu TOGG" seminerinde, gençlerden beklentilerinin ve umutlarının büyük olduğunu söyledi.

Gençlere çalışmaları ve başarı elde etmeleri tavsiyesinde bulunan Akar, "Türkiye büyük ve güçlü olmak için adım adım ilerliyor. Büyük ve emin adımlarla ilerliyor. Söz dinleyen değil, sözü dinlenen Türkiye olmak için ilerliyor. Bunu destekleyeceksiniz. Söz dinleyen değil, sözü dinlenen Türkiye olmak için çalışacaksınız. Bu konuda bildiğiniz gibi büyük çalışmalar var, büyük gayretler var." diye konuştu.

Akar, 85 milyon vatandaştan aldıkları sevgi ve güvenle bu yolda ilerleyeceklerini ve başarılı olacaklarını vurguladı.

Türkiye'den beklentilerin büyük olduğunu dile getiren Akar, şunları kaydetti:

"Bütün dünyada, bütün çevremizde, birçok millet, birçok devlet Türkiye'den çok şey bekliyor. Bugüne kadar da biz onlarla ilişkilerimizi gayet güzel götürdük. Onların daima haklı davalarında arkasında olduk, olmaya devam ediyoruz. Libyalı kardeşlerimiz var, Azerbaycan Türkü kardeşlerimiz var, Bosna'da, Kosova'da, Orta Asya'da kardeşlerimiz var. Dolayısıyla sadece kendimiz için değil, başta Kıbrıs olmak üzere tüm dost, müttefik ve kardeşlerimiz için de bölge barışı için de dünya barışına katkı için de bizim gerçekten çalışmamız lazım, bizim sorumluluklarımız var, bizim veballerimiz, yüklerimiz var. Bunları karşılamak için çok daha fazla çalışmamız lazım."

- Öğrencilere çok çalışın tavsiyesi

Bakan Akar, 2019 yılında 2. Ana Bakım Fabrikası vasıtasıyla Airbus ile bir anlaşma yapıldığını, bu anlaşma sonunda A400M uçaklarıyla ilgili çok güzel işler gerçekleştirildiğini, bunun devamının geleceğini belirtti.

Kayseri'de bulunan ASPİLSAN'ın 2 yıl önce modernize edildiğini anımsatan Akar, fabrikanın hem Türkiye'de hem de dünyada en modern düzeyde pil üreten fabrika haline geldiğini anlattı.

Gençlerden taşın altına ellerini koymalarını isteyen Akar, "Öyle klasik yiyelim, içelim, gezelim, yok. Tamam gezmek de var, eğlenmek de var fakat daha çok çalışmayı düşünün. Üniversitedeki hocaları sorularınızla yorun." ifadelerini kullandı.

Bakan Akar, Türkiye'nin ilerlemesini yavaşlatmak için önüne çeşitli engeller çıkarıldığını, bunlardan birinin de terör olduğunu belirterek, "Terör bir maşadır. Teröristler maymundur, teröristler kukladır, teröristlerin aklı fikri yoktur, beyni yoktur, onlar robottur. Efendileri ne derse onu yaparlar. Bunların efendileri, Türkiye'yi yavaşlatmak için buraya gönderdiler. Bunlar buraya geldiler ve belalarını buldular. Mehmetçik bunların belasını verdi, bunları kazdıkları çukurlara gömdüler. Şimdi de Türkiye'yi terk ettiler, Irak'ın kuzeyinde, Suriye'nin kuzeyinde eylem yapmaya çalışıyorlar fakat Mehmetçik'in nefesi bunların ensesinde. Oradaki kamplarını, barınaklarını, sığınaklarını, inlerini tek tek bulup onların başlarına yıktık, onları oraya gömdük ve gömmeye devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Suriye'nin kuzeyine kurulacak terör koridoruna izin vermediklerini aktaran Akar, bu kapsamda yapılan operasyonların saptırıldığını, tek hedeflerinin PKK, YPG olduğunu vurguladı.

- "Kürtler ve Türkler kardeştir"

Bakan Akar, hiç kimsenin etnik, dini ve mezhepsel kökenine bakmadıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Böyle bir farklılık yok, ötekileştirme yok. Bizim yaptığımız operasyon sadece ve sadece teröristlere karşıdır. Bizim tek hedefimiz teröristler fakat bazıları bu yaptığımız operasyonları sanki Kürt kardeşlerimize yapıyormuş gibi fitne fesat soktular. Bu yalandır, iftiradır, alçaklıktır. Bizim Kürt kardeşlerimizle hiçbir zaman problemimiz olmadı, olmaz. Kürtler ve Türkler kardeştir. Biz yüzyıllarca beraber yaşadık. Omuz omuza, sırt sırta vermek suretiyle Milli Mücadele'yi yaptık, Çanakkale'yi yaptık. Kız aldık, kız verdik. Yüzyıllarca ekmeğimizi, suyumuzu paylaştık. Şu anda şehitliklerde beraber yatıyor yiğitlerimiz. Dolayısıyla bunlar aramıza ne kadar nifak sokmaya çalışırlarsa çalışsınlar bunda başarılı olamayacaklar."

Teknolojinin önemine dikkati çeken Akar, "Parasını verdiğimiz halde bazılarını alamadık. Sanayi, teknoloji, keşifler, icatlar önemli. Parasını verdik alamadık. Onun için kötü komşu ev sahibi yapar misali, çok şükür Allah'a şu anda savunma sanayinde yerlilik ve millilik oranımız yüzde 80'lere dayandı. Düne kadar askerin olmazsa olmazı piyade tüfeğinin patenti dahi yabancıydı. Şimdi çok şükür bütün hafif silahlarımızı yapıyoruz, ihraç ediyoruz. Tankımızı da yapacağız, milli muharebe uçağımızı da yapacağız. Bundan rahatsız olanlar var, rahatsız olsunlar." dedi.

Akar, Türkiye'nin uluslararası ortamda kişilikli ve kimlikli politikalarıyla sözü dinlenen ülke konumunda olduğunu, herkesin Türkiye'yi, cumhurbaşkanının düşüncelerini merak ettiğini, Türkiye'nin dünya barışına büyük katkı sağladığını ifade etti.

Öğrencilere Togg'un anlamını soran Akar, "Anlamı, 'Türkiye'nin otomobili Gemlik'e geldi.' Dolayısıyla bunu Türkiye yaptı. Her şeye bir çamur atıyorlar, Togg şöyleymiş, böyleymiş. Togg, ortada duruyor, canlı, yürüyor." diye konuştu.

Öte yandan Bakan Akar, Kahramanmaraşlılar Vefa Buluşması ile Sivaslılar Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nin düzenlediği programa ve "TOGG ile Slalom Gösterisi ve Drift Show"una katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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