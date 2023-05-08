Milli Savunma Bakanı Akar, ASPİLSAN'da konuştu:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milli Savunma Bakanı Akar, ASPİLSAN'da konuştu:

AA

Milli Savunma Bakanı Akar, ASPİLSAN'da konuştu:

KAYSERİ (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bu coğrafyada var olabilmek, etkin, caydırıcı ve saygın bir orduya sahip olmaktan geçer. Güçlü ordu için güçlü savunma sanayisine sahip olmamız gerektiği de apaçık ortada." dedi.

Akar, ASPİLSAN Enerji'de düzenlenen "AFGM Genel Sipariş Sözleşmesi Protokolü ve MAN Türkiye AŞ İyi Niyet Sözleşmesi İmza Töreni"nde Kayseri'nin önemli bir savunma sanayi tesisine ev sahipliği yapmasının gurur verici olduğunu söyledi.

Yapılan iş birliği anlaşmalarının hayırlı olmasını dileyen Akar, "Malumunuz 2 Ekim 2020'de önemli bir yatırım yaparak Türkiye'nin ilk ve tek şarj edilebilir Lityum-İyon Pil Üretim Tesisi'nin temelini attık. Haziran 2022'de lityum-iyon bataryasının seri üretimi başladı. Şimdi bu atılan adımların meyvelerini topluyoruz. ASPİLSAN, aynı zamanda lityum-iyon pillerinin Avrupa'da seri üretimini yapan ilk firma. ASPİLSAN'da farklı tip boyut ve teknolojilerdeki pil hücrelerinin geliştirilmesi çalışmalarına devam edilmektedir." diye konuştu.

Bakan Akar, A400M uçaklarının retrofit faaliyetlerinin de Kayseri'de yapıldığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Kayseri'mizin böylesine önemli bir savunma sanayi tesisine ev sahipliği yapması ayrıca gurur vesilesi. Kayseri'mizin ASPİLSAN gibi bir diğer gururu, Tayyare Fabrikası'nın devamı askeri fabrikalarımıza bağlı 2'nci Hava Bakım Fabrikamızda A-400M uçaklarının yani 'Koca Yusuf'ların bakım ve yenileme işlemlerini yapıyor olması. Dünyanın önde gelen uçak firması Airbus'ın merkezi dışındaki ilk ve tek retrofit merkezi 2'nci Hava Bakım Fabrika'mız ve ASPİLSAN, kendi alanlarında Türkiye'nin ve Kayseri'nin yüz akı olmakta. Bu arada Kayseri'mizin tarihinde şanlı şerefli bir yeri olan, uçak yapan, uçak ihraç eden TOMTAŞ yeniden doğuyor. Bu işbirliği anlaşmalarıyla da Kayseri'miz, yeni bir başarı hikayesi daha yazacak. Anadolu'nun parlayan yıldızı Kayseri'mizin bu potansiyeliyle iftihar ediyoruz. Böylece Kayseri istikbale emin adımlarla ilerliyor. Burada en büyük pay azim ve karalılıkla çalışan sizlerindir."

Enerji ihtiyacının artık büyük oranda fosil yakıtlardan karşılandığına değinen Akar, bu enerji kaynağının kullanımının başta küresel ısınma olmak üzere ciddi çevre kirliğine neden olduğuna dikkati çekti.

- "Pil teknolojileri, artık dünyayı dönüştürüyor ve şekillendiriyor"

Akar, son yıllarda enerji alanında büyük gelişmeler yaşandığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Özellikle son 20 yılda enerjinin yenilenebilir kaynaklardan elde edilmesi yönünde çok önemli gelişmeler yaşandı ve batarya teknolojilerine ilgi her geçen gün daha da arttı. Artık otomobiller, ağır hizmet araçları ve hatta uçaklar artık elektrikli yapıya dönüşüyor. Bu elektrikli araçların çalışabilmesi ve gelişebilmesi için de bataryalar üzerinde yapılan çalışmalara büyük AR-GE kaynakları ayrılıyor. Pil teknolojileri, artık dünyayı dönüştürüyor ve şekillendiriyor. Geleceğin dünyasında hayati önemde olan bu teknolojilerin yerli ve milli imkanlarla elde edilmesi ve geliştirilmesi gereklilik halini almıştır. Zira yerli ve milli üretim, yaşamakta olduğumuz bu hassas süreçte hiç olmadığı kadar önemli rol oynamaktadır. Bu bilinçle, özellikle son 20 yılda güçlü bir iradeyle başlatılan milli teknoloji hamlesiyle başta savunma sanayi olmak üzere hemen her alanda çok önemli adımlar atıldı."

Bakan Akar, Türkiye'nin stratejik öneme sahip birçok silah sistemini, yazılımını ve tasarımını geliştirebildiğini dile getirdi.

Ülkenin insan kaynağını en iyi şekilde değerlendirerek, kendine özgü tasarımlarla bu yolda ilerlendiğinin altını çizen Akar, şöyle dedi:

"Her zaman ifade ettiğimiz gibi, başta savunma sanayisi olmak üzere tüm alanlarda yerli ve milli üretim yapmak bizler için bir tercih değil, zorunluluk. Bu coğrafyada var olabilmek, etkin, caydırıcı ve saygın bir orduya sahip olmaktan geçer. Güçlü ordu için güçlü savunma sanayisine sahip olmamız gerektiği de apaçık ortada. Yerli ve milli ürünlerimizin ordumuza sağladığı yüksek öz güven ve motivasyonla bugün TSK, umudunu bizlere bağlamış olan mazlum ve mağdurlara yardım elini uzatmakta, faaliyet gösterdiği tüm bölgelerde barış, huzur ve istikrara katkı sağlamaktadır. Ülkemizin, bu faaliyetleri başarıyla devam ettirebilmesi için her alanda güçlü olmaktan başka çaresi yok. İhtiyaç duyduğumuz teknolojileri yerli ve milli imkanlarla üretmek de bizim için bir tercih olmaktan çıkıp zorunluluk haline gelmiştir. Yerli ve milli savunma sanayimizin belirlenen hedeflere ulaşması için üretilen her ürün, gerçekleştirilen her proje, yapılan her iş birliği anlaşması ve her toplantının işlevselliğine, alınan kararların uygulanabilirliğine önem veriyoruz."

Konuşmanın ardından Askeri Fabrikalar Genel Müdürü İmdat Ersoy, ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ferhat Özsoy, ASPİLSAN Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Necati Tekin ve MAN Türkiye AŞ Otobüs Geliştirme Dış Donanım Müdürü Ahmet Ömer Acer arasında sözleşme imzalandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Akar: Elektrikli araçların geliştirilmesi için batarya çalışmalarına büyük yatırım yapılıyor
YEREL HABERLER Bakan Akar: Elektrikli araçların geliştirilmesi için ...
Özvatan Çok Programlı Anadolu Lisesi, boks müsabakalarında 2 altın madalya kazandı
YEREL HABERLER Özvatan Çok Programlı Anadolu Lisesi, boks ...
Kayseri'de Karayolu Trafik Güvenlik Haftası'nda sergi açıldı
YEREL HABERLER Kayseri'de Karayolu Trafik Güvenlik Haftası'nda sergi ...
Kayseri'de "Togg ile Slalom Gösterisi ve Drift Show"
YEREL HABERLER Kayseri'de "Togg ile Slalom Gösterisi ve Drift Show"
Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli ...
Bakan Akar: Bizim yaptığımız operasyonlar sadece teröristlere karşı
YEREL HABERLER Bakan Akar: Bizim yaptığımız operasyonlar sadece ...
Bakan Akar, Kayseri'de "Efsanenin Doğuşu TOGG" seminerinde konuştu:
YEREL HABERLER Bakan Akar, Kayseri'de "Efsanenin Doğuşu TOGG" ...
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Kayseri'de "Kahramanmaraşlılar Vefa Buluşması"na katıldı
YEREL HABERLER Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Kayseri'de ...
Halka arz edilen Kayseri Şeker'de yatırımcı sunumu yapılacak
YEREL HABERLER Halka arz edilen Kayseri Şeker'de yatırımcı sunumu ...
Erdoğan: Bizim sözümüz, adı yalancı çobana çıkmış Bay Bay Kemal'in sözüne benzemez
YEREL HABERLER Erdoğan: Bizim sözümüz, adı yalancı çobana çıkmış Bay ...
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Kayseri'de mitingde konuştu:
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Kayseri'de ...
14 yaşındaki çocuğun kediye malalı eziyeti kamerada
YEREL HABERLER 14 yaşındaki çocuğun kediye malalı eziyeti kamerada
MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, Hür Doğu Türkistanlılar Derneğini ziyaret etti
YEREL HABERLER MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, Hür Doğu ...
Geliştirdiği çadır sisteminin patentini aldı
YEREL HABERLER Geliştirdiği çadır sisteminin patentini aldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.