Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen adrese operasyon düzenledi.

İkamette 100 gram kokain, 120 gram metamfetamin, uyuşturucu içerikli 953 hap ile ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi.

Operasyonda, gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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