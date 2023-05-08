Başkan Büyükkılıç'tan "ekmeğe zam" haberlerine yalanlama

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri'de ekmeğe zam yapıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, haberlerin doğru olmadığını belirterek, "Ekmeğe herhangi bir zam söz konusu değil. Bu bilgi kirliliği, ekmek Kayseri'de 4 TL. Kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadelerini kullandı.

Ekmeğe zam yapıldığı iddialarını yalanlayan Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa Aslan ise Kayserililerin ekmeği 4 liradan almaya devam edeceklerini kaydetti.

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