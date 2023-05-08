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Milli Savunma Bakanı Akar, Kayseri'de vatandaşlarla buluştu:

AA

Milli Savunma Bakanı Akar, Kayseri'de vatandaşlarla buluştu:

KAYSERİ (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Uçağımızı, İHA'larımızı, SİHA'larımızı yaptık. Top yaptık, tank yaptık, gemileri, hafif silahlarımızı, zırhlı araçlarımızı yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Çatlasalar da patlasalar da başaracağız." dedi.

Akar, Kayseri'de katıldığı Ihlamur Parkı Piknik Etkinliği'nde, büyük ve güçlü Türkiye için gece gündüz demeden çalıştıklarını söyledi.

Ülkenin gelişmesi için ellerinden gelen ne varsa yaptıklarını belirten Akar, "Biz ilerlerken bazı engeller, bazı tuzaklar var. Bunlardan birincisi teröristler PKK, YPG. Bunlar bizim ilerlememizi, ülkemizin büyümesini, ülkemizin güçlendirilmesini engellemeye çalışıyorlar. Biz de bunlara karşı mücadele ediyoruz." diye konuştu.

Bakan Akar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İnşallah sizlerin sevgisiyle, sizlerin duasıyla, sizlerin güveniyle biz bunları kazdıkları çukurlara gömdük, gömeceğiz. Terör belasından sizleri, aziz milletimizi kurtardık, kurtaracağız. Bunların önünde iki yol var. Ya adalete teslim olacaklar yahut kazdıkları çukurlarda yok olup gidecekler. Buna çalışıyoruz. Bunlar Irak'a kaçtılar, Irak'ta kamplar kurdular. Onların barınaklarını, sığınaklarını, korunaklarını, girdikleri mağaraları, inleri, Mehmetçik başlarına yıktı, yıkmaya devam ediyor. Suriye'nin kuzeyinde terör koridoru yapmaya çalıştılar. O koridorlara, kazdıkları çukurlara yine Mehmetçik onları gömdü. PKK'yla YPG'nin farkı yok. Irak'ın kuzeyinde PKK diyorlar, Suriye'nin kuzeyinde YPG diyorlar. Bunların birbirinden farkı yok. İkisi de terörist."

Savunma sanayisinde önemli gelişmeler kaydedildiğini vurgulayan Akar, "Biz bu mücadeleyi yaparken diğer taraftan da savunma sanayimiz aldı başını gidiyor maşallah. Uçağımızı, İHA'larımızı, SİHA'larımızı yaptık. Top yaptık, tank yaptık, gemileri, hafif silahlarımızı, zırhlı araçlarımızı yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Çatlasalar da patlasalar da başaracağız. Bunun için, teröristlerin elebaşları şu anda panik halinde. Kendilerinden geçmiş, korku içinde, heyecan içinde efendilerinden yardım istiyor. Onların efendileri var. Biz de diyoruz ki efendileriniz size ne yaparsa yapsın ister silah versin, ister helikopter versin, ne verirse versin, kurtuluş yok. Biz peşinizdeyiz, Mehmetçik peşinizde." ifadelerini kullandı.

Teröristlerin önünde iki yol olduğunu vurgulayan Akar, ya teslim olacaklarını ya da gömülüp gideceklerini ifade etti.

Akar, terörle mücadelenin devam ettiğini vurgulayarak konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bu mücadele devam ederken arkadaşlar, bazıları terörcülerle, bu teröristlerle beraber, bu parti de onlarla konuşuyor. Onlarla beraberler, onlar da ittifakla konuşuyorlar. Bunlar teröristlere diyorlar ki 'Biz iktidara gelirsek, bebek katilini serbest bırakacağız, bebek katillerini serbest bırakacağız. Teröristlere hak vereceğiz, özerklik vereceğiz' diyorlar. Özerklik ne demek biliyor musunuz? Ülkemizin bölünmesi demek. Buna bu millet müsaade etmeyecek. Eğer bu dediklerini yaparlarsa biz 20 sene geri gideceğiz. Tekrar şehitler gelmeye başlayacak, tekrar analar ağlayacak. Anaların gözyaşı, eşlerinin, çocukların gözyaşı... Bugüne kadar hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. İnşallah sizlerin de duasıyla ve desteğiyle geldiğimiz bu noktada bunların sonu geldi. Bunların miladı doldu ve bunları kazdıkları çukurlara gömeceğiz. Bu terör belasından kurtulacağız. Herkes rahat, huzur içinde işine gücüne bakacak bu ülkede."

Akar, daha sonra Melikgazi Belediyesi Tınaztepe Sosyal Tesisleri'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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