ERÜ'de iklim değişikliğine uyumlu tarım teknolojileri platformu tanıtıldı

KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesinin de (ERÜ) içinde bulunduğu "Türkiye Tarımsal Üretiminde Küresel İklim Değişikliğine Uyumlu Sürdürülebilir Tarım Teknolojileri Platformu" (S-ATP) projesi tanıtıldı.

ERÜ Rektörlük Senato Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, 12 paydaş katılımcının yer aldığı projenin çok kapsamlı olduğunu söyledi.

Gıda arzı güvenliğinde ciddi önlemler alınması gerektiğinin Rusya-Ukrayna savaşında bir kez daha anlaşıldığını belirten Altun, "107 milyon lira gibi bir fonlamadan, bütçeden bahsediyoruz. Projede ziraat fakültesi öğretim üyelerimizin katkılarını görüyoruz. Bu çalışmaların önemli sonuçları olacağını, üniversitemizden ziyade şehrimize, ülkemize ve insanlığa çok değerli çıktıların olacağını düşünüyorum. 110 araştırmacının çalışmada bulunacak olmasını da önemli bir insan kaynağı ekosistem oluşturmasının çok manalı ve değerli olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Projede yer alan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay da 2014 yılında fabrikada Ar-Ge merkezini kurduklarını, Türkiye toprakları için pancar tohumu geliştirmeyi hedeflediklerini, çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

Proje kapsamında kendilerine iki sorumluluk düştüğünü aktaran Akay, "Bunlardan biri biyopestisit geliştirilmesi ve optimizasyonu. Bunu doğrudan Kayseri Şeker üniversitemizle birlikte yürütecek. Bir diğeri de sinüsün ve hidrojen temelli yavaş ilaç salınımı nanomateryal geliştirilmesi konusu. Bu da Erfarma ile yürütülecek bir proje." dedi.

ERÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özhan Şimşek de platform olarak küresel iklim değişikliğini dikkate alınarak tarımda çeşitli projeleri hayata geçireceklerini kaydetti.

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