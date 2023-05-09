Yahyalı Belediyesi istihdam projesinde hibe almaya hak kazandı

KAYSERİ (AA) - Yahyalı Belediyesi, 100 gence istihdam sağlayacak Avrupa Birliği (AB) Projesi'nde hibe almaya hak kazandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, AB ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının proje otoritesi olduğu İKG Operasyonel program çerçevesinde NEETPRO genç istihdamının arttırılmasına yönelik çağrıya başvuran Yahyalı Belediyesi, "Yahyalı'da Gençler Mesleki Eğitim ile İstihdama Yönlendiriliyor" isimli projeyle hibe alacak.

Yahyalı Belediyesi hazırladığı proje ile 100 gence mesleki eğitim vererek, istihdam etmeyi planlıyor.

Proje hakkında bilgiler veren Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, belediye olarak genç istihdama önem verdiklerini söyledi.

İstihdamın hem dünyada hem de Türkiye'de bir sorun olduğuna vurgu yapan Öztürk, "Bir yandan işçi arayan işletmeler kalifiye eleman bulamazken iş arayan işsizler ise vasıfsız olmalarından dolayı işsizler ordusunu oluşturmaktadır. İlçemizde de yapısal işsizlik ile mücadele etmek adına Yahyalı Belediyesi olarak bu projeyi ilçemize kazandırdık." ifadelerini kullandı.

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