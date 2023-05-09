Özvatan'da doğal gaz çalışması sürüyor

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Özvatan ilçesinde doğal gaz alt yapı çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Halit Demir, ilçenin muhtelif mahallelerinde eş zamanlı yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Demir, ilçenin bu yıl kışa doğal gaz ile gireceğini ifade ederek, hizmetin hayırlı olmasını diledi.

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