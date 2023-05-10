Özvatan Belediye Başkanı Demir muhtarlarla buluştu

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KAYSERİ (AA) - Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, muhtarlara plaket verdi.



Demir, ilçedeki mahalle muhtarları ile bir araya geldiği programda belediyenin hizmetleri hakkında bilgi verdi.



Planlanan yatırımlarla ilgili muhtarlarla istişarede bulunan Demir, özverili çalışmalarından dolayı mahalle muhtarlarına plaket takdim etti.



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