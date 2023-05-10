Kayseri'de Engelliler Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Engelliler Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Talas'taki paraşüt inme alanında, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ ve bir özel eğitim uygulama merkezi tarafından Engelliler Haftası kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

Talas Belediyesinin de katkı sunduğu etkinlikte, engelli çocuklar ve aileleri eğlenceli zaman geçirdi.

Özel eğitim uygulama merkezi müdürü Bülent Köseoğlu, etkinlikle kaynaşmayı ve bütünleşmeyi, çocukların toplumla entegresini sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.



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