Tomarza'daki müftülük görevlileri Ayasofya ziyareti için İstanbul'a gitti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Tomarza ilçesinde görev yapan müftülük personeli, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyaret için İstanbul'a uğurlandı.



Belediye Başkanı Davut Şahin, uğurlama sırasında yaptığı konuşmada, müftülük personeline hayırlı yolculuklar diledi.



Şahin, "Rabbim kazasız, belasız dönmeyi nasip etsin. Ayasofya camimizde ülkemiz için dua edin." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.