Tomarza'da depremzedeler için kermes düzenlendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Tomarza'da İmamkulu Mahallesi muhtarlığının bahçesinde depremzedeler yararına gıda kermesi düzenlendi.



Mahalle sakinlerinin hazırladığı yemekler, kermes alanında satışa sunuldu.



Tomarza Kaymakamı Metin Eyyüpkoca, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt ve İlçe Müftüsü Mürsel Gökdere de kermese katılarak, emeği geçenlere teşekkür etti.



Kermesten elde edilen 10 bin 100 lira, depremzedeler için açılan banka hesabına yatırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.