Kayseri'de cips paketine gizlenmiş 1,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen operasyonda cips paketine gizlenmiş uyuşturucu bulundu, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, kente cips paketine gizlenmiş şekilde getirilen 1,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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