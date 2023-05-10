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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Büyükkılıç, yol çalışmasını denetledi

AA

Başkan Büyükkılıç, yol çalışmasını denetledi

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yol çalışmasını denetledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Büyükkılıç, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'ndan başlayıp Nalçık Bulvarı'na kadar uzanan toplam 7 kilometrelik bulvarı yerinde denetleyip, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Büyükkılıç, vatandaşa hizmet için her alanda çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüklerini belirtti.

Yaklaşık 20 milyon liralık yatırım yapıldığını anlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Çalışmalar kapsamında içme suyu ve yağmur suyu hatlarının yanı sıra diğer altyapı kurumlarına ait yeni hatların yapımı tamamlandı. Yolun Sami İpek Bulvarı ile Nalçık Bulvarı arasındaki kesiminde üst temel ve alt temel malzemelerinin serimi ve asfalt çalışmaları tamamlanmak üzeredir. Önümüzdeki günlerde trafiğe açılacak yolda çevre düzenleme çalışmaları da başlatılmış olup, yolun konforlu ve güvenli kullanımına yönelik tüm tedbirler alınacaktır."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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