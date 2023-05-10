Kayseri'de jandarmadan öğrencilere trafik etkinliği

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de jandarma ekipleri, "Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası" kapsamında öğrencilere yönelik etkinlik düzenledi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Develi, Tomarza, İncesu ve Yeşilhisar ilçelerindeki öğrencilere yönelik etkinlik gerçekleştirdi.

İlk ve ortaokullardaki 2 bin 230 öğrenciye, emniyet kemeri simülasyon aracı ile uygulamalı trafik eğitimi verildi.



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