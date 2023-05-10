Kayseri'de özel öğrencilerin el emeği çalışmaları sergilendi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) Kayseri Şubesi'ndeki özel çocukların el emeği ürünleri sergilendi.

Şube Başkanı Asuman Talaslıoğlu, serginin açılışında, kendilerine destek veren idarecilere, ailelere ve vakıf çalışanlarına teşekkür etti.

Okulun bahçesindeki etkinlikte özel çocuklardan oluşan koro çeşitli şarkıları seslendirdi.

Daha sonra öğrencilerin yaptığı ahşap boyama, örgü ve resimler ziyaretçiler tarafından incelendi.

Öte yandan hazırlanan alanlarda katılımcılar ve öğrenciler resim yaptı.

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