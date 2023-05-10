Kayseri'de başı bidona sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

Dünyanın en çok kitap okuyan ülkeleri

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de itfaiye ekipleri, başı bidona sıkışan köpeği kurtardı.

Merkez Kocasinan ilçesi Fevzioğlu Mahallesi'nde bir vatandaş, bahçede oynayan köpeğinin başının bidona sıkıştığını görünce itfaiyeyi aradı.

Adrese gelen Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi, bağ makasıyla kestiği bidonu köpeğin başından çıkardı.

Bidondan kurtulan köpek, rahatlamanın etkisiyle bahçede bir süre koştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.