Talas'ta çiftçiler bilinçli üretim yapacak

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KAYSERİ (AA) - Talas Belediyesinin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüyle yürüttüğü "2022-2023 Çiftçi Eğitim Programı" tamamlandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sabancı Kültür Merkezi'ndeki sertifika programda konuşan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Ürker, tarımsal faaliyetlere katkılarından dolayı Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür etti.

Başkan Yalçın da eğitimin her işin başı olduğunu, ağaç budamadan aşılamaya kadar çiftçilere her türlü eğitimi verdiklerini belirtti.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun da tarım arzı güvenliğiyle ilgili çok kapsamlı bir proje hazırladıklarını, tarımsal faaliyetleri geliştirmeyi amaçladıklarını aktardı.

Eğitimlerini tamamlayan 400 çiftçiye sertifika verildi.



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